افروباسكيت 2021 للسيدات - المنتخب التونسي يسافر يوم الاربعاء الى الكاميرون

أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة أنّ منتخب الكبريات يسافر يوم الأربعاء الى العاصمة الكاميرونية ياوندي للمشاركة في مسابقة افروبسكات 2021.

وضمت قائمة المنتخب التونسي التي اختارها المدرب الاسباني ريكاردو غوزلاس 12 لاعبة للمشاركة في هذه البطولة القارية وهن رانية العويني - رباب الرباعي - نادية حمزاوي - رباب العبيدي - مروى السهيلي - هدى الحمروني - مروى بكار - وفاء لوبيري - نور النصري - مريم الحمروني - مريم الطرابلسي- مريم ملاط.

وسيتسهل المنتخب التونسي للسيدات السبت القادم مشاركته في الدور الأول (المجموعة الرابعة) بملاقاة نظيره المالي قبل مواجهة كوت ديفوار يوم الأحد.

يذكر ان المجموعة الاولى تضم الكاميرون والراس الاخضر وكينيا في حين تتالف المجموعة الثانية نيجيريا وانغولا وموزمبيق. اما المجموعة الثالثة فتتركب من السنغال ومصر وغينيا. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.



يذكر أنّ أفضل نتيجة كان قد تحصل عليها منتخب الكبريات خلال مشاركاته في البطولة الافريقية هي المرتبة الثانية في دورتي 1974 و2000.







