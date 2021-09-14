استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من الأربعاء 15 سبتمبر 2021

رئاسة الجمهورية: " أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أنه يتمّ استئناف العمل بالتوقيت الشتوي، ابتداء من يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي:



/ أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (30: 8) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (30: 12)، ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30: 13) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17:30).



/ يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (8:00) الى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا (30: 14) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17:30).



وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت في بلاغ أصدرته مساء الإثنين 30 أوت 2021، عن التمديد في التوقيت الصيفي، بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة 14 يوما إضافيا.



وجاء في ذلك البلاغ أنه تبعا لتوصيات قاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19 حول تطوّر الوضع الوبائي بتونس والإجراءات الضرورية لمزيد السيطرة على انتشار هذه الجائحة، تقرّر تمديد العمل بالتوقيت الصيفي، بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك إلى غاية الثلاثاء 14 سبتمبر، عوضا عن 31 أوت 2021.



وقد أعلنت مؤسسة الرئاسية أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي، ابتداء من يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021.



