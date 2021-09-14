وزارة الصحة: ما يزيد عن 3 ملايين تونسي يستكملون التلقيح ضد كورونا بتاريح 13 سبتمبر الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن 3.014.774 من التونسيين استكملوا التلقيح ضد كورونا بتاريخ 13 سبتمبر الجاري موزعين بين 2.302.345 تحصلوا على جرعتين من التلقيح و320.920 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و391.509 تلقوا جرعة واحدة بعد تعافيهم من اصابة سابقة بالفيروسوأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ مارس الماضي أنه تميوم 13 سبتمبر الجاري تطعيم 36277 شخصا ضد كورونا من مجموع 114979 من المدعوين لتلقي التطعيم ضد كوروناولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ بتاريخ اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري الى حدود الساعة الثامنة و15 دقيقة 6.092143 مسجلا لتلقي التطعيم داعية كل الراغبين/ات في تلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس .