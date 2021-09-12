المتحف الاثري بسوسة يحتضن الدورة الأولى للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بمشاركة صانعي محتوى من تونس ومن 9 بلدان اجنبية

وات - - احتضن فضاء المتحف الاثري بسوسة مساء امس السبت فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، التي سجلت مشاركة صانعي محتوى من تونس ومن 9 بلدان أجنبية.



وأوضح مدير ومؤسس المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية وليد بن حسن في تصريح ل(وات) ان هذا المهرجان يهدف الى ترسيخ القيم الانسانية وحث الناس على نشر القيم النبيلة من تسامح وتآخ ونوايا حسنة وغيرها من المبادئ التي من شانها ان تغير العالم الى الأفضل وذلك من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية.



وأضاف ان المهرجان تضمن بالخصوص مسابقة دولية لصناعة الفيديوهات التحسيسية عبر استخدام كل وسائل التصوير المتاحة بما في ذلك كاميرا الهاتف الجوال والأجهزة الالكترونية المحمولة وذلك بهدف خلق مبدعين صانعي محتوى هادف بأفكارهم البناءة واستقطاب هذه الطاقات الابداعية المحلية والدولية لتقديم محتوى إيجابي توعوي ومعرفي وتثقيفي.



ولفت وليد بن حسن الى ان هيئة المهرجان تلقت نحو 600 مطلب مشاركة من 20 دولة للمشاركة في هذه الدورة الأولى التي انتظمت حول "القيم الإنسانية"، مبينا انه وردت على لجنة التحكيم مجموعة فيديوهات تسعى إلى ترسيخ مبادئ الرحمة والأمانة والصدق والإحسان وحث الناس على نشر القيم النبيلة.

كما تضمن المهرجان مسابقة وطنية تنافس فيها منتجو الفيديوهات التوعوية على انتاج احسن فيديو توعوي لحث الناس على استهلاك المنتوج التونسي.



وقد تولت لجنة تحكيم دولية مستقلة منح جوائز المهرجان للإنتاجات المتميزة في كل المسابقات، والتي ستحظى أيضا بفرصة عرضها على شاشات التلفزيون ومنصات الشركاء الإعلاميين مع تخصيص جائزة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



