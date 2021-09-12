كاس السوبر: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري يوم 18 سبتمبر الجاري

Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 - 12:28قراءة: 0 د, 18 ث
قررت الجامعة التونسية لكرة القدم,اجراء مباراة السوبر لموسم 2019-2020 بين الترجي الرياضي و الاتحاد الرياضي المنستيري يوم السبت 18 سبتمبر 2021 بداية من الساعة الخامسة و النصف مساء بملعب حمادي العقربي برادس دون حضور الجمهور.

ويذكر ان مباراة كاس السوبر لموسم 2020-2021 ستدور بين الترجي الرياضي حامل لقب البطولة والنادي الصفاقسي الفائز بالكاس على ان يحدد موعدها لاحقا.


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