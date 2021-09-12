كاس السوبر: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري يوم 18 سبتمبر الجاري

قررت الجامعة التونسية لكرة القدم,اجراء مباراة السوبر لموسم 2019-2020 بين الترجي الرياضي و الاتحاد الرياضي المنستيري يوم السبت 18 سبتمبر 2021 بداية من الساعة الخامسة و النصف مساء بملعب حمادي العقربي برادس دون حضور الجمهور.



ويذكر ان مباراة كاس السوبر لموسم 2020-2021 ستدور بين الترجي الرياضي حامل لقب البطولة والنادي الصفاقسي الفائز بالكاس على ان يحدد موعدها لاحقا.





