اريانة: حجز  1500 قارورة ماء معدني و120 لترا من الزيت النباتي المدعّم و 600 كغ من الفارينة المدعمة غير صالحة للاستهلاك

Publié le Samedi 11 Septembre 2021 - 15:18قراءة: 0 د, 27 ث
تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة تحت إشراف السيد والي من حجز عدد 1500 قارورة ماء معدني سعة 1,5 لتر بمنطقة رواد منتهية الصلوحية لدى تاجر مواد غذائية بالجملة.

كما تم بالتوازي مع ذلك بالإشتراك مع مصالح الحرس البلدي بالمنيهلة الحجز الفعلي لعدد 120 لتر من الزيت النباتي المدعم وعدد 600 كغ من مادة الفرينة المدعمة غير صالحة للإستهلاك لدى مخبزة بمعتمدية المنيهلة.

وقد تم تحرير محاضر بحث ضد المخالفين وسيتم إتلاف المنتوجات المذكورة بعد استصدار إذن بالاتلاف من السيد حاكم الناحية المختص ترابيا وضخ كمية الزيت بالمسالك المنظمة.

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