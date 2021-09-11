الامين العام للتيار الديمقراطي يؤكد دعم حزبه لمقترحات اتحاد الشغل للخروج من الأزمة

وات - أفاد الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، ان حزبه يدعم مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل التي اعلن عنها يوم امس الجمعة والهادفة الى اخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها.



وقال الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، :"نحن متفقون على ضرورة الاسراع في وضع خارطة طريق لاخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية خاصة في علاقة بجائحة كورونا".



وكان قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اعد وثيقة تحت عنوان "مقترحات لبلورة اطار عملي لادارة الفترة المستقبلية" تضمنت عديد المقترحات والاجراءات اثر التدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية وتضمنت بالخصوص الدعوة إلى تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال بكفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة تضبط لها مهمة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة.



كما اقترح في هذه الوثيقة تحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحيين وتعليل الاجراءات الاسثنائية، والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب الذي تم تعليق نشاطه منذ 25 جويلية الفارط.



ووصف الشواشي هذا المشروع ب"الجيد" ، وذلك في انتظار رسم خارطة طريق وطنية تكون محل توافق واسع بعد التشاور بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم اتحاد الشغل".



كما وجه الأمين العام للتيار الديمقراطي، دعوة ملحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد للتفاعل إيجابيا مع خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل.



وأكد غازي الشواشي على ضرورة أن يلعب رئيس الجمهورية دوره المحوري في إنقاذ البلاد خاصة أن الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية في أدنى مستوياتها وتهدد الدولة بالانهيار والافلاس، مجددا الدعوة له للتفاعل إيجابيا أيضا مع مختلف المبادرات التي عبرت عنها عديد الأطراف للخروج من الأزمة.



