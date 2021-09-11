مهرجان بغداد الدولي للمسرح يستقبل المشاركات لدورته الثانية

يستقبل مهرجان بغداد الدولي للمسرح طلبات المشاركة في دورته الثانية حتى يوم 30 سبتمبر الحالي. وتُقام الدورة الثانية من 12 إلى 26 نوفمبر 2021.



ويهتمّ هذا المهرجان الناشئ حديثا، وفق منظميه، بمختلف العروض المسرحية العربية والعالمية. وتسهر على تنظيمه وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية.



وتشمل مسابقة المهرجان العروض المنتجة في الفترة ما بين شهر جانفي 2018 و30 سبتمبر2021 .



واشترطت إدارة المهرجان أن يكون العمل قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل. ويتعيّن على المشاركين تعمير استمارة المشاركة وترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت.



ويُرفق أيضا رابط العرض بالاستمارة الالكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يتعين على الراغبين في المشاركة إرفاق ملف العرض ببعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة.









