عجز الميزان التجاري يزيد ب13،74 بالمائة خلال الاشهر الثمانية الأولى مقابل تحسن نسبة التغطية ب1،6 نقطة

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 19:35قراءة: 0 د, 32 ث
وات - بلغ حجم عجز الميزان التجاري 10480 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 مقابل عجز بقيمة 9213،6 مليون دينار مسجّلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، اي بزيادة بنسبة 13،74 بالمائة، بحسب ما أظهرته النشرية الشهريّة للمعهد الوطني للإحصاء صدرت، الجمعة.
وشهدت، في المقابل، نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسّنا ب1،6 نقطة مقارنة ب2020 لتصل إلى مستوى 73،9 بالمائة. وزادت الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021 بنسبة 23،5 بالمائة لتبلغ قيمتها 29681،9 مليون دينار مقابل تراجعها بنسبة 18،6 بالمائة في 2020 -24032،4 مليون دينار-.
وزادت الواردات، من جهتها، بنسبة 20،8 بالمائة لتبلغ قيمتها 40161،9 مليون دينار مقابل تراجع بنسبة 21،6 بالمائة موفى أوت 2020 -33246-.



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