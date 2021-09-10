الفيلم التونسي "سقالة" للمخرج بلال بالي ضمن مسابقات مهرجان "الجونة السينمائي"

وات - يشارك الفيلم التونسي "سقالة" للمخرج بلال بالي ضمن مسابقة الافلام القصيرة لمهرجان "الجونة السينمائي" بمصر في دورته الخامسة المقررة من 14 الى 22 اكتوبر القادم .

وقد اقرت هيئة تنظيم المهرجان مشاركة 16 فيلما عربيا ضمن مسابقات المهرجان منها خمسة افلام في مسابقة الافلام الروائية الطويلة وسبعة افلام في مسابقة الافلام القصيرة الى جانب مشاركة ثلاثة افلام في مسابقة الافلام الوثائقية الطويلة .

وتاتي المشاركة التونسية في الدورة الجديدة لمهرجان "الجونة السينمائي" لتاكيد الحضور التونسي بالمهرجان منذ تاسيسه وتعزيز اشعاع السينما التونسية عربيا واقليميا وذلك رغم حداثة هذه التظاهرة مقارنة بالمهرجانات السينمائية الدولية حيث يعد مهرجان "الجونة السينمائي" حسب القائمين عليه "فضاء مهما لمهنيي السينما والمولعين بالفن السابع لكونه يساهم بشكل كبير في صقل السينما المصرية والعربية مثلما تمكن الافلام المختارة من تسليط الضوء على مدى نضج السينما العربية على مستوى الصناعة والابداع الى جانب اتاحة الفرصة لصناع الافلام لتبادل التجارب والخبرات في المجال واثراء المحتويات السمعية البصرية ".

وفيلم "سقالة" للمخرج التونسي بلال بالي يطرح قضية اجتماعية من خلال رسم شخصية فتاة تعمل في احدى الحانات الليلية وتواجه سخط مديرها وتحرش فتاة مثلية بها ذات ليلة وصلت فيها الى مقرعملها متاخرة اما بخصوص الافلام المشاركة في المهرجان ضمن مسابقة الافلام الروائية الطويلة فمنها الفيلم اللبناني "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر والفيلم المغربي "علي صوتك " لنبيل عيوش والفيلم اللبناني "كوتا برافا" لمونيا عقل والفيلم المصري "ريش" لعمر الزهيري والفيلم المصري الاردني "اميرة " لمحمد دياب.

وتتضمن مسابقة الافلام القصيرة مشاركة الفيلم السعودي "نور شمس" لفائزة امبه والفيلم المصري "القاهرة -برلين" لاحمد عبد السلام والفيلم الفلسطيني "ليل" لاحمد صالح والفيلم الاردني "عرنوس" لسامر البطيخي الى جانب الفيلم التونسي "سقالة" لبلال بالي والفيلم اللبناني الامريكي "تالاهاسي" لدارين حطيط والفيلم المصري "خديجة" لمراد مصطفى فيما يعرض الفيلم المصري "قمر 14" لهادي باجوري خارج المسابقة ضمن قسم / الاختيار الرسمي/ .

وفي مسابقة الافلام الوثائقية الطويلة تشارك لبنان بفيلم "السجناء الزرق" لزينة دكاش ومصر بفيلم "كابتن الزعتري" لعلي العربي الى جانب فيلم "العودة" لسارة الشاذلي.



