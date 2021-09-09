بنزرت: انطلاق أشغال القسطين الأول والثالث من جسر بنزرت الجديد موفى السنة الجارية

وات - أفادت رئيسة مشروع جسر بنزرت الجديد، ليليا السيفاوي، اليوم الخميس، بأن موعد انطلاق أشغال القسطين الأول والثالث من الوصلة الدائمة للجسر، والخاصة بطرقات الربط من جهتي بنزرت الجنوبية وجرزونة ومنزل جميل، قد حدد في موفى السنة الجارية.



وبيّنت ذات المصدر، خلال جلسة عمل قطاعية انتظمت اليوم بمقر الولاية، وخصصت لاستعراض سير انجاز مختلف العناصر المدرجة ضمن المشروع، ان القسط الثاني للمشروع والخاص بالجسر المعدني الرئيسي، تم عقب إتمام الإجراءات الإدارية القانونية.



وذكرت أن هذه الإجراءات تعلقت بإجراء طلب العروض للانتقاء الأولي للمقاولات وتقييمها، وإحالة التقرير للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وعرضه على أنظار اللجنة في جلستها بتاريخ 03 مارس، مشيرة الى أنه وقع يوم 24 جوان 2021 ، إحالة التقرير للجهة الممولة للمصادقة، مع الإشارة الى ان الآجال التعاقدية لهذا القسط من المشروع حدد بـ 8 شهرا.



ولاحظت السيفاوي، في ذات السياق، ان مشروع تهيئة الأحياء المتاخمة للمشروع والبالغ تكلفتها الاجمالية 0 مليون دينار، ينتظر الانتهاء من قسطه الأول البالغ تكلفته المالية حوالي 2 مليون دينار، في غضون شهر أكتوبر المقبل، في انتظار انطلاق اشغال القسط الثاني.

من جانبه، أكد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، لدى إشرافه على الجلسة، على أهمية المشروع بالنسبة لاهالي الجهة وكافة مستعملي الجسر، سواء اجتماعيا او تنمويا، باعتباره من المشاريع الكبرى المهيكلة، التي يعلق عليها الجميع الامل في دفع الاستثمار وتحسين الدورة الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية، وفق تعبيره.

وشدّد الوالي، على ضرورة حسن التنسيق بين الهياكل المسؤولة لإزالة وهدم كل المنازل التي تم خلاص أصحابها وتأمين كامل مسار المشروع من كل إشكال طارئ قد يعرقل سير الإنجاز الفني.

ولفت، في هذا الصدد، الى أن المجلس الجهوي للتنمية، وفي اطار العناية ببعض الحالات الاجتماعية، تعهد بتوفير معين كراء لمدة سنتين لعائلتين محدودة الدخل، فضلا عن توفير قطعة ارض لانجاز منزلين لهما بالشراكة بين المجلس الجهوي والنسيج المتطوع من المكونات المجتمعية.





