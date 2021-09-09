الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 9 و10 سبتمبر الحالي

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 11:49قراءة: 0 د, 35 ث
وات - يؤدي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية "جوزيب بوريل"، زيارة رسمية إلى تونس يومي 9 و10 سبتمبر الحالي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس.

وسيلتقي المسؤول الاوروبي خلال هذه الزيارة الرسمية الأولى لتونس ،بممثلي الهيئات الدستورية المستقلة التي تم التنصيص عليها في دستور 2014، ومنظمات المجتمع المدني وفاعلين سياسيين.


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كما سيلتقي جوزيب بوريل، بحسب البلاغ ذاته، مديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام بوغديري.

وسيكون له يوم غد الجمعة لقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، قبل عقد ندوة صحفية.



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