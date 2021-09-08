Babnet Babnet  Souad Mohamed - أنا هويت  

امل حمام سوسة يتعاقد مع لاعب النادي الصفاقسي بشير الغرياني

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 15:41قراءة: 0 د, 34 ث
اعلن امل حمام سوسة الصاعد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن تعاقده لمدة موسمين مع المهاجم بشير الغرياني لاعب النادي الصفاقسي والمنتخب الاولمبي.
وكان امل حمام سوسة قام بسلسلة من الانتدابات في الفترة الاخيرة شملت بالخصوص المدافع الايفواري نويل اغبري لمدة ثلاثة مواسم والظهير الايمن امجد الرجيلي لمدة موسم واحد والمهاجم الغابوني اويوبي اوتي غريج لمدة 3 مواسم ويوسف بن سودة لموسم واحد الى جانب الثنائي محمد امين هلال وانس ساسي من النجم الساحلي على سبيل الاعارة.
كما قامت الهيئة المديرة بتمديد عقود لاعبيه اسكندر الصغير ومحمد امين طريطر واحمد طنقور وحسين الشايب وحارس المرمى منصف موة الى غاية 2023.
وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم 16 اكتوبر المقبل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232059



En continu

Toutes les news
.
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:08 18:39 15:52 12:24 05:56 04:27
Babnet
29°
Babnet32°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2333°-2431°-2529°-2529°-24
  • Avoirs en devises
    20041,7

  • (8 sept)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,30430 DT        1$ =2,78371 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 sept)   1596,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة