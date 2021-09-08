امل حمام سوسة يتعاقد مع لاعب النادي الصفاقسي بشير الغرياني

اعلن امل حمام سوسة الصاعد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن تعاقده لمدة موسمين مع المهاجم بشير الغرياني لاعب النادي الصفاقسي والمنتخب الاولمبي.

وكان امل حمام سوسة قام بسلسلة من الانتدابات في الفترة الاخيرة شملت بالخصوص المدافع الايفواري نويل اغبري لمدة ثلاثة مواسم والظهير الايمن امجد الرجيلي لمدة موسم واحد والمهاجم الغابوني اويوبي اوتي غريج لمدة 3 مواسم ويوسف بن سودة لموسم واحد الى جانب الثنائي محمد امين هلال وانس ساسي من النجم الساحلي على سبيل الاعارة.

كما قامت الهيئة المديرة بتمديد عقود لاعبيه اسكندر الصغير ومحمد امين طريطر واحمد طنقور وحسين الشايب وحارس المرمى منصف موة الى غاية 2023.

وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم 16 اكتوبر المقبل.



