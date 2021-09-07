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وليد الحجام ينفي خبر ''تحجير السفر على كل المحامين''

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 22:00قراءة: 0 د, 23 ث
نفى مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام في تصريح لاذاعة موزاييك ما تداولته بعض المواقع والصفحات حول تحجير السفر على كل المحامين.

وأكد الحجام عدم صحة الخبر وأن ''رئاسة الجمهورية تعتبر نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة محاولة جديدة للتشويش على اللحظة التاريخية وسعيا لبث إشاعات حول المس من الحريات''.

وأضاف بأنه لا نية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ولا سبيل إلى المس من الحقوق والحريات لكل المواطنين، قائلا ''هناك التزام واضح وصريح ولا لبس فيه بالقانون وبحقوق الإنسان والمسار الديمقراطي''.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 232019

Sarramba  ()  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 12h 41m |           
الاعتراف على المباشر... هذا النّفي ، اذا دل على شيء، يدل على أن رئاسة الجمهورية تقود وتقرر مباشرة بملف حجر السّفر... حسبنا الله ونعم الوكيل؟؟؟
لو كانت الأمور تدير بمقتضى قرارات قضائية ، لسرّح مستشار رئيس الجمهورية بأن الرئاسة لا تتدخل في قرارات حجر السفر؟؟؟



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