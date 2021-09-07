وليد الحجام ينفي خبر ''تحجير السفر على كل المحامين''

نفى مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام في تصريح لاذاعة موزاييك ما تداولته بعض المواقع والصفحات حول تحجير السفر على كل المحامين.



وأكد الحجام عدم صحة الخبر وأن ''رئاسة الجمهورية تعتبر نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة محاولة جديدة للتشويش على اللحظة التاريخية وسعيا لبث إشاعات حول المس من الحريات''.



وأضاف بأنه لا نية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ولا سبيل إلى المس من الحقوق والحريات لكل المواطنين، قائلا ''هناك التزام واضح وصريح ولا لبس فيه بالقانون وبحقوق الإنسان والمسار الديمقراطي''.



