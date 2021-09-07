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اتحاد الفلاحين يدعو الى التخفيض في انتاج الدواجن بنسبة 50 بالمائة والتوجه نحو بيع الدجاج الحي

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 17:00قراءة: 0 د, 37 ث
وات - دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء، الفلاحين الى التخفيض بنسبة 50 بالمائة في انتاج الدواجن والتوجه نحو بيع الدجاج الحي.

وتاتي هذه الدعوة، وفق بيان صادر عن الاتحاد، على خلفية تمادي الشركات الكبرى الناشطة في مجال الدواجن في ارباك المنظومة من خلال ضغط المذابح لشراء الدجاج الحي من الفلاحين اقل من سعر التكلفة.

وذكر الاتحاد في هذا الصدد، بارتفاع تكلفة انتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، وان السعر الاقصى المحدد لا يضمن التكلفة، فضلا عن هامش ربح للفلاحين، خاصة في ظل ما يواجهه القطاع من صعوبات بسبب الارتفاع المشط والمتواصل لاسعار الاعلاف.

وحثت المنظمة الفلاحية، الفلاحين الى مزيد التكتل ورفض سياسة الهرسلة والممارسات التعسفية للمذابح والشركات المهيمنة على القطاع والمتحكمة فيه، مما كبدهم خسائر فادحة وفاقم من مديونيتهم، وفق نص البيان.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 232002

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 16h 06m |           
المنتج متضرر والمستهلك متضرر والمستفيد الحيتان الكبيرة



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