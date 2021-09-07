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غازي الشواشي: "التيار الدّيمقراطي واتحاد الشغل متفقان بخصوص ضرورة إنهاء حالة الغموض الذي تتسم به البلاد"

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 16:21قراءة: 0 د, 57 ث
وات - أكد الأمين العام لحزب التيّار الدّيمقراطي، غازي الشواشي، أنّ التيار والإتحاد العام التونسي للشّغل، "يتّفقان في الكثير من المسائل بخصوص الوضع العام في البلاد وخاصّة ضرورة إنهاء حالة الغموض الذّي تتّسم به البلاد هذه الفترة والمستجدّات على السّاحة الوطنية".

وقال الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء جمعه ونائبه محمد الحامدي، بالأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بمقر الاتحاد، "إنّه مطلوب من المنظّمة الشّغيلة، اليوم، أن تقوم بدورها خاصّة في أوقات الأزمات وكذلك التنسيق مع الأحزاب ذات التوجه الاجتماعي، على غرار التيار الدّيمقراطي"، ملاحظا أن الطرفين متفقان على أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمرّ كما هو عليه الآن وأنه لا شيء يبرّر تأخر تشكيل الحكومة، خاصّة في ظلّ هذا الوضع الضّبابي".

وشدّد على أنه "لا مجال لرجوع مشهد ما قبل 25 جويلية 2021 وهو ما يتفق فيه الحزب أيضا مع اتحاد الشغل، لكن يجب أن يكون هنالك مشهد أفضل يتّسم خاصّة بالتشاركيّة والنقاش مع كلّ الفاعلين ورئيس الجمهوريّة، كما يجب أن يكون هناك تخطيط ورؤية واضحان لمستقبل البلاد، من أجل مجابهة المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة وخاصّة مشاكل الماليّة العمومية".

وأكّد غازي الشواشي على ضرورة وجود "جبهة داخلية متماسكة لقطع الطّريق أمام كلّ تدخل اجنبي في تونس".

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 231992

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 17h 01m |           
لو قال على الاتحاد أن يفرضني وزيرا أولا لقلنا أنه شجاع
من حرض على استعمال الفصل 80 و زغرط لما استعمل، ينظر اليوم

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 15h 55m |           
اهلا بالتيار بعدما خربتوها جيين تو تبحثوا عن الحلول....الله لا يكون فيكم يا كلاب ليكم كان العصا....عندما عطيناكم وكالة وظنينا انكم رجال وماش تخدموا الشعب قعدتو كالصبيا تتعاركوا مع النهضة وسيبتو البلاد....اذهبوا الى الجحيم الله لا يربكم يجب اعادة الانتخابات بعد تعديل القانون الانتخابي

MZAWWAR  (Canada)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 15h 32m |           
7atta hedha jarbou3 walla 3andou 9dar. metzannakh ala fauteuil et ala chkoun yardha !! il faut blamer zouz jreba3 lokhrine elli 3amline kima tlemdha

Amir1  ()  |Mardi 07 Septembre 2021 à 15h 28m |           
قلت هنا سابقا أن الفوتوي كبير على الطبوبي فهو مظطر لنفخ نفسه وفتح ذراعيه وفخذيه
حتى يملأه ...المر الذي يجعله يقابل الضيوف بعضوه و بوجهه..
يجب أن "يرفدوه" بشئ ما حتى يستوي
مثل هذه مرمدت عرفات



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