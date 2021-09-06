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تصفيات مونديال 2022- مباراة تونس وزامبيا بمدينة ندولا الزامبية بحضور 5000 متفرج

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 23:01قراءة: 0 د, 35 ث
قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم السماح بحضور 5000 متفرج في مباراة المنتخبين الزامبي والتونسي غدا بملعب ليفي مواناوازا بمدينة ندولا بزامبيا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022 حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم.

وانعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة . وسيرتدي المنتخب الوطني الزي الأبيض خلال هذه المباراة، فيما سيرتدي الحارس القميص الأخضر. أمّا المنتخب الزامبي فسيرتدي القميص البرتقالي.

وكان المنتخب الوطني أنهى اليوم الاثنين، تحضيراته لمقابلة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022 حيث
أجرى حصة تدريبية أخيرة بالملعب الذي سيحتضن المباراة. وشارك كل اللاعبين في هذه الحصة التدريبية.

ويذكر ان المقابلة ستدور بملعب ليفي مواناوازا بمدينة ندولا بزامبيا يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس .





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