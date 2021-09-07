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إمكانية تكوّن خلايا رعدية ترافقها أمطار متفرقة على السواحل الشرقيّة الثلاثاء

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 10:04قراءة: 0 د, 19 ث
يتسم الطقس، الثلاثاء، بإمكانية ظهور خلايا رعدية خلال اليوم على السواحل الشرقية ترافقها أمطار متفرقة، في ما تكون السماء مغشاة بسحب عابرة على بقيّة المناطق. وتهب الرّياح بسرعة 40 كلم في الساعة بالسواحل الشرقية ويكون البحر مضطربا شرق البلاد وقليل الاضطراب بالشمال.
وتحافظ درجات الحرارة على مستوياتها لتتراوح القصوى منها بين 28 و33 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقيّة المناطق.






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