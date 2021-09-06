منوبة: غدا انطلاق حملة التلقيح الخاصة بالقوات الحاملة للسلاح

وات - تنطلق يوم غد الثلاثاء، بولاية منوبة، حملة التلقيح الخاصة بالقوات الحاملة للسلاح، وسط توقعات بتطعيم 2300 عون بالجرعة الأولى من التلقيح من المسجلين وغير المسجلين بمنظومة "إيفاكس"، وفق تأكيد المديرة الجهوية للصحة هاجر الميساوي ل(وات)



وأضافت الميساوي انه سيتم تقريب خدمات التلقيح، من وحدات الحماية المدنية والحرس والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح والديوانة، وذلك بالتنقل الى مقراتهم الامنية ومراكز الصحة القريبة منهم، بعد تجنيد الاطار الطبي وشبه الطبي اللازم لتامين خدمات التلقيح.



وأكدت ان حملة التلقيح مخصصة لتلقي الجرعة الاولى فقط، وذلك لتغطية اكبر عدد ممكن من الاعوان من مختلف الاسلاك بالتلقيح، وضمان التوقي من خطورة عدوى الفيروس.



يشار الى ان جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر الولاية، بإشراف والي الجهة محمد شيخ روحه وممثلين عن مختلف الاسلاك الامنية والادارة الجهوية للصحة لتنسيق الحملة التي تتواصل ثلاثة ايام، وتحديد النقاط التي ستخصص لها وكافة مستلزماتها.



