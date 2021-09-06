الانطلاق في تلقيح ذوي الاحتياجات الخاصة يوم 11 سبتمبر ضمن يوم التلقيح المكثف ضد فيروس كورونا

وات - أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي، اليوم الاثنين، الانطلاق يوم 11 سبتمبر الجاري في تلقيح ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن يوم التلقيح المكثف ضد فيروس كورونا



ولفت المزاتي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن يوم التلقيح المكثف يوم 11 سبتمبر سيشمل الاشخاص ذوي الاعاقة وأوليائهم في كامل تراب الجمهورية، وذلك باشراف وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع المنظمة التونسية للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقة والجمعية التونسية للغة الاشارات، مؤكدا تخصيص أيام أخرى للتلقيح المكثف لذوي الاعاقة.



وبين أنه سيتم تسجيل ذوي الاعاقة المعنيين بالتلقيح في منظومة "ايفاكس" وتلقيحهم اختياريا، مشيرا الى تهيئة الممرات الخاصة بمراكز التلقيح المعنية لتسهيل ولوج ذوي الاعاقة اليها، وبرمجة نقل ذوي الاعاقة وأوليائهم من المراكز المختصة لذوي الاعاقة نحو مراكز التلقيح.



وأوضح، في ذات الصدد، أنه سيتم بالتنسيق مع السلط الجهوية تحديد قائمة الاشخاص ذوي الاعاقة بالمناطق النائية ونقلهم عبر الحافلات الى أقرب مركز للرعاية الصحية الأساسية أو مركز تلقيح في ذلك اليوم، في حين ستخصص لاحقا حملة تلقيح أخرى من طرف مؤسسة الصحة العسكرية، للاشخاص ذوي الاعاقة القاطنين بمناطق نائية والذين لا يمكن الوصول اليهم.

وفي ما يتعلق بالاشخاص الذين يعانون من اعاقة عميقة بمراكز الرعاية، فتتوجه المصالح الطبية اليهم وتمكنهم من التلقيح على عين المكان بمراكزهم.

يذكر أن عدد الاشخاص الحاملين لبطاقة الاعاقة يقدر بنحو 276 ألف شخص وتزيد نسبة الاعاقة في تونس عن 13,5 بالمائة، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

ومن جهتها أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية انه تم الاتفاق خلال جلسة عمل صباح اليوم الاثنين، على تلقيح منظوري الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة يوم 11 سبتمبر 2021 في إطار اليوم المفتوح للتلقيح المكثف الذي ستنظمه وزارة الصحة.

كما تقرر تنظيم يوم لتلقيح أعوان وإطارات وزارة الشؤون الاجتماعية على المستويين المركزي والجهوي انطلاقا من يوم 13 سبتمبر 2021، وذلك خلال هذه الجلسة التي خصّصت لمتابعة تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح بالوسط المهني وتلقيح موظفي الوزارة ومنظوريها خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية ضد كوفيد 19.





