المساحات المحترقة بالغابات التونسية زادت الى حدود 20 اوت 2021 بنسبة 322 بالمائة

وات - زادت المساحات المحترقة بالغابات التونسية ، الى غاية 20 اوت 2021 بنسبة 322 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ، رغم انخفاض عدد الحرائق بنسبة 25 بالمائة، وفق إحصائيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.



وكشف المرصد، في نشريته " اليقظة " لشهر سبتمبر 2021 ، عن تسجيل 274 حريقا منذ بداية السنة إلى غاية 20 أوت 2021 ، اتت على مساحة 9 الاف و 158 هكتار من الغابات ، مقابل 365 حريقا التهمت زهاء الفين و 169 هكتار خلال نفس الفترة من سنة 2020.



وبين المرصد ان هذه المساحات المحترقة تضاف الى زهاء 14 الف و 122 هكتارا من الغابات والأشجار التي احترقت في مناطق عسكرية مغلقة خلال القترة الممتدة من 20 جوان 2021 إلى 2 جويلية 2021.



وتشكل المناطق المحترقة زهاء 23 الف و 280 هكتارا اي ما يمثل نحو 04ر2 بالمائة من إجمالي مساحة الغابات التونسية .



وارجع المعهد هذه الحرائق الى ارتفاع درجات الحرارة، وهي ظاهرة تزداد تواترا مع تغير المناخ وتعد المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات في تونس بشكل رئيسي كل من ولايتي القصرين بنحو 13 الف و 264 هكتار و جندوبة بنحو 3 الاف و 363 هكتار.



وسجلت ولايات الكاف وزغوان وسيدي بوزيد نشوب حرائق وقد تجاوزت النيران 1 بالمائة من المساحات الاجمالية للغابات بهذه الولايات

وتعد شجرة الصنوبر من بين اهم مكونات الغطاء النباتي التي تعرضت للاحتراق الى جانب شجرتي البلوط الاوكالبتوس .



واوصى المرصد ، في هذا الاطار، بالتصرف الجيد في الغابات للحد من انتشار النيران وكذلك بوضع خطة تدخل على مستوى كل منطقة محترقة تراعي الاصناف الحيوانية والنباتية وقدرتها على اعادة التشكل الى جانب رصد مخاطر التصحر و الطمي على مستوى السدود وحاجيات السكان المحليين من الاعلاف.





