كرة السلة - الدولي التونسي عمر عبادة الى اتحاد جدة السعودي

وات - انضم صانع العاب المنتخب التونسي لكرة السلة عمر عبادة الى فريق اتحاد جدة السعودي وذلك لموسم واحد وفق ما اعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة السلة مساء يوم الجمعة.



يذكر ان عمر عبادة (28 سنة) الذي يشارك حاليا مع المنتخب التونسي في كاس افريقيا لكرة السلة (افروباسكيت) برواندا سبق له ان خاض تجربة احترافية في فرنسا مع فريق سان شامان موسم 2018-2019 ليعود اثرها الى تونس وينضم للاتحاد المنستيري.

كما سبق له تقمص الوان فريقه الام النجم الرادسي من 2010 الى 2018.





