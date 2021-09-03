كرة اليد - جهاد جاء بالله يعود للنجم الساحلي بعقد لموسم واحد

تعاقد فريق كرة اليد للنجم الساحلي مع لاعبه السابق الدولي جهاد جاء بالله لمدة موسم واحد.

وكان جهاد جاء بالله (32 عاما) الذي يشغل مركز لاعب دائرة تقمص الوان النجم الساحلي من 2010 الى 2018 قبل ان ينتقل الى سيلكا سبور التركي ومنه الى اي اف كا كريستيانستاد السويدي ثم الى الاهلي القطري وتاتران بريسوف السلوفاكي.



وكان النجم الساحلي تعاقد مع المدرب سامي المستيري للاشراف على فريق كرة اليد لمدة موسم واحد قابل للتجديد خلفا للجزائري كمال عقاب الذي انتقل الى نادي شباب الاهلي دبي الاماراتي.



كما تمكن فريق جوهرة الساحل من استعادة اشرف السعفي وتجديد عقد نضال العمري الى جانب انتداب رامي صويد.



وتستانف البطولة الوطنية لكرة اليد نشاطها لبقية موسم 2020-2021 يوم 21 سبتمبر الجاري في حين سيقام الدور النهائي للكاس يوم 12 نوفمبر القادم.



