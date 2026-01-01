Babnet   Latest update 10:08 Tunis

ترامب: أعمال بناء قوس النصر في واشنطن ستبدأ خلال أشهر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6956306b1a2fd1.85680290_heljgfnkiqmpo.jpg width=100 align=left border=0>
مجسم لقوس النصر الذي يعتزم ترامب بناءه في واشنطن
Bookmark article    Publié le Jeudi 01 Janvier 2026 - 09:28 قراءة: 1 د, 44 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعمال البناء في النصب التذكاري المقترح على طراز قوس النصر في العاصمة واشنطن قد تبدأ خلال أشهر.

وقال ترامب في تصريح لموقع "بوليتيكو" إن المشروع لم يبدأ بعد، لكنه سينطلق خلال الشهرين المقبلين، مؤكدا أنه سيكون مشروعا كبيرا يحظى بإعجاب الجميع، مضيفا أن الناس أحبوا قاعة الرقص أيضا، لكنهم يحبون قوس النصر بشكل خاص.


ويقع القوس، الذي لمح ترامب إليه للمرة الأولى في أكتوبر الماضي قبل أن يعرضه لاحقا كنموذج، في الموقع الحالي لساحة ميموريال سيركل، وهي دوار مروري يقع بالقرب من مقبرة أرلينغتون الوطنية وعلى الضفة المقابلة لنهر بوتوماك من نصب لينكولن التذكاري.


وبحسب مصادر تحدثت لموقع "أكسيوس"، فإن تكلفة المشروع قد تصل إلى نحو 100 مليون دولار. ونقل الموقع عن أحد المصادر قوله إن المخطط يتضمن ثلاثة تصاميم، قوسا صغيرا وآخر متوسطا وثالثا كبيرا، مشيرا إلى أن ترامب يفضل القوس الكبير، شرط أن يكون ضخما وذا لونين ذهبي وأبيض.

ولم يقدم البيت الأبيض حتى الآن سوى تفاصيل محدودة حول كيفية امتثال المشروع للقوانين الفيدرالية المنظمة لتخطيط وإقامة النصب التذكارية الوطنية الجديدة.

ومن المتوقع أن يتزامن انطلاق أعمال البناء مطلع عام 2026 مع خطط الرئيس المعلنة منذ فترة طويلة لتنظيم احتفالات عامة ضخمة بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، إذ ستحتفل البلاد في الرابع من جويلية 2026 بمرور 250 عاما على توقيع إعلان الاستقلال.

وقد أولى ترامب اهتماما كبيرا بالنصب العامة وبتسجيل حضوره الجمالي في واشنطن، رغم الانتقادات والمتطلبات القانونية المرتبطة بهذه المشاريع.

ولا يزال الرئيس منخرطا في معركة سياسية محتدمة بشأن اسم ومستقبل مركز كينيدي في واشنطن، بعدما صوت مجلس إدارة اختاره ترامب من حلفائه على تغيير اسمه إلى مركز ترامب-كينيدي، رغم الغموض القانوني الذي يحيط بشرعية هذه الخطوة.

وأدى هذا القرار، إلى جانب قرار سابق بتسمية ترامب رئيسا لمجلس إدارة المركز، إلى إلغاء عدد من الفنانين مشاركاتهم في هذا الصرح الفني البارز الذي يعد أيضا نصبا تذكاريا للرئيس الراحل جون إف كينيدي.

وفي سياق متصل، يواصل ترامب إجراء تغييرات واسعة داخل البيت الأبيض، حيث أضاف زخارف ذهبية إلى عدد من المكاتب الرئيسية، وأنشأ ممشى شهرة رئاسيا يسخر من أسلافه الديمقراطيين، كما هدم أجزاء من المبنى لإقامة قاعة رقص ضخمة بتكلفة تصل إلى 400 مليون دولار.

المصدر: "الإندبندنت"
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321200

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 01 جانفي 2026 | 12 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:16
14:55
12:30
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
19°-10
21°-11
20°-14
18°-11
  • Avoirs en devises 24796,8
  • (31/12)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (31/12)
  • 1 $ = 2,88037 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026