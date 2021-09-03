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العاب بارالمبية - وليد كتيلة يتأهل لنهائي سباق 800 متر

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 07:04قراءة: 0 د, 18 ث
وات - تأهل البطل العالمي والبارالمبي وليد كتيلة لنهائي سباق 800 متر فئة " تي 34 " بعد ان تصدر مجموعته في التصفيات وقطع المسافة في توقيت زمنه 1د و46ث و59بالمائة فجر اليوم بطوكيو ضمن دورة الالعاب البارالمبية .
وبخوض وليد كتيلة الدور النهائي للمسابقة فجر يوم غد السبت 4 سبتمبر
وكان وليد كتيلة توج بذهبية سباق 100 متر لصنفه في الدورة الاولمبية بطوكيو.




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