العاب بارالمبية - وليد كتيلة يتأهل لنهائي سباق 800 متر

وات - تأهل البطل العالمي والبارالمبي وليد كتيلة لنهائي سباق 800 متر فئة " تي 34 " بعد ان تصدر مجموعته في التصفيات وقطع المسافة في توقيت زمنه 1د و46ث و59بالمائة فجر اليوم بطوكيو ضمن دورة الالعاب البارالمبية .

وبخوض وليد كتيلة الدور النهائي للمسابقة فجر يوم غد السبت 4 سبتمبر

وكان وليد كتيلة توج بذهبية سباق 100 متر لصنفه في الدورة الاولمبية بطوكيو.









