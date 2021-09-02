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اتحاد تطاوين يضم مدافع النادي الافريقي شهاب الصالحي

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 15:33قراءة: 0 د, 39 ث
اعلن اتحاد تطاوين يوم الخميس عن تعاقده مع المدافع شهاب الصالحي (24 سنة) لمدة موسمين قادما من النادي الإفريقي.

ونشط اتحاد تطاوين تحت قيادة مدربه الجديد محمد علي معالج خلال الميركاتو الصيفي الحالي بشكل لافت من اجل اثراء رصيده البشري وقد ابرم عدة صفقات شملت بالخصوص الحارس عزيز السلامي والظهير الايسر محرز بالراجح ولاعبي الوسط عزيز بن محمد وسند الخميسي ومؤمن الرحماني وحسام اللواتي والايفواري الحسن ادامس دياباتي والموريتاني ياسين الشيخ والي والمهاجمين ادريس الطبوبي والكونغولي ايكاما اوبا.

ودخل اتحاد تطاوين منذ يوم 28 اوت الماضي في تربص تحضيري بتونس العاصمة يمتد إلى غاية 4 سبتمبر القادم في اطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق يوم 16 اكتوبر القادم.

وكان اتحاد تطاوين تحصل خلال الموسم الماضي على المركز السابع في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بالتساوي مع النادي الافريقي.

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