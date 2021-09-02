وزارة الصحة: تطعيم 26342 شخصا ضد كورونا يوم 1 سبتمبر الجاري من مجموع 86315 تمت دعوتهم لتلقي التلقيح

أفادت وزارة الصحة اليوم الخميس أنه تم بتاريخ 1 سبتمبر الجاري تطعيم 26 ألف و 342 شخصا ضد كورونا من مجموع 86 ألف و 315 تمت دعوتهم لتلقي التطعيموأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي أن 59 ألفو 973 شخصا تخلفوا عن التلقيح يوم أمس الاربعاء 1 سبتمبر الجاريولفتت الوزارة الى أن مليوني و 174 ألف و 729 شخصا استكملوا التلقيح منهم مليون و 511 ألف و 690 تلقوا جرعتين و 318 ألف و 340 شخصا تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و 344 ألف و 699 تلقوا جرعة واحدة باعتبار أنهم أصيبوا بالفيروس سابقاوأشارت الوزارة الى أن عدد المسجلين بمنظومة "ايفاكس" للتسجيل عن بعد لتلقي التلقيح المضاد لكورونا بلغ الى غاية الساعة 11 و19 دقيقة من صباح اليوم الخميس 2 سبتمبر الجاري 5 ملايين و 852 ألف و 800 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس