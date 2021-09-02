وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان التشكيلي والنحات عزيز المحسني

نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان التشكيلي والنحات عزيز المحسني الذي وافته المنية بعد تجربة ثرية في مجال الفنون التشكيلية.

ويعد الفقيد احد ابرز التشكيليين والنحاتين وقد اثرى الخزينة الوطنية للفنون التشكيلية بالعديد من الاعمال الابداعية كما كانت له مشاركات متميزة في العديد من المعارض الفنية على المستويين الوطني والدولي (القاهرة وباريس واليونان ..).



حظي الراحل في شبابه بمنحتي اقامة الاولى بمركز الفن الحي برادس سنة 1994 والثانية بحي الفنون بالعاصمة الفرنسية باريس سنة 1997 وكان اخر معرض شخصي له بدار الفنون مثلما ترك بصمات واضحة وثرية في مجال النحت في تونس.



