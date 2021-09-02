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رؤي الجبابلي يحرز برونزية نهائي سباق 400 متر

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 05:57قراءة: 0 د, 28 ث
وات - تحصل رؤي الجبابلي على الميدالية البرونزية في سباق 400 متر لفئة ( تي 12 ) فجر اليوم بطوكيو ضمن منافسات الألعاب البارالمبية .
وتمكن رؤي الجبابلي من تحقيق رقم شخصي جديد له بعد قطعه للمسافة في توقيت زمنه 48 ث و 01 المائة.
وهي المبدالية الثانية في رصيده الشخصي في الدورة البارالمبية بعد ان سبق له الفوز بميدالية فضية في نهائي سباق 1500 متر
وارتفع بذلك رصيد تونس الى 9 ميداليات ( 3 ذهبيات و4 فضيات و برنزيتين )
وفاز المغربي عبد السلام حيلي بذهبية المسابقة وسجل وقتا ب47ث قاصل 59 بالمائة



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