رؤي الجبابلي يحرز برونزية نهائي سباق 400 متر

وات - تحصل رؤي الجبابلي على الميدالية البرونزية في سباق 400 متر لفئة ( تي 12 ) فجر اليوم بطوكيو ضمن منافسات الألعاب البارالمبية .

وتمكن رؤي الجبابلي من تحقيق رقم شخصي جديد له بعد قطعه للمسافة في توقيت زمنه 48 ث و 01 المائة.

وهي المبدالية الثانية في رصيده الشخصي في الدورة البارالمبية بعد ان سبق له الفوز بميدالية فضية في نهائي سباق 1500 متر

وارتفع بذلك رصيد تونس الى 9 ميداليات ( 3 ذهبيات و4 فضيات و برنزيتين )

وفاز المغربي عبد السلام حيلي بذهبية المسابقة وسجل وقتا ب47ث قاصل 59 بالمائة







