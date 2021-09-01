الهيئة العربية للمسرح تمدّد في آجال الترشح لمسابقتيْ التأليف المسرحي إلى موفى سبتمبر

يمكن للكتّاب والمؤلفين المسرحيين التونسيين الالتحاق بالمشاركة في مسابقتيْ التأليف المسرحي للكبار (فوق 18 سنة) والأطفال (من 6 سنوات إلى 18 سنة)، بعد أن مدّدت الهيئة العربية للمسرح في آجال المشاركة لهذه المسابقة إلى موفى شهر سبتمبر الحالي.



وتحمل مسابقة التأليف المسرحي للأطفال والكهول في نسختها الرابعة عشرة لسنة 2021، شعار "نصوص تشتبك مع التحولات الراهنة ثقافيا وفنيا".



وضبطت الهيئة شروطا للتسابق وهي: أن يكون النص المرشح للمسابقة مبنياً على الثيمة التي اعتمدتها الهيئة العربية للمسرح للعام 2021 (نصوص تشتبك مع التحولات الراهنة ثقافيا وفنيا) وأن يكون النص المرشح للمسابقة جديداً ولم يسبق فوزه في مسابقة أخرى، كما لم يسبق أن شارك في المسابقة نفسها ولم يسبق أيضا نشره أو تقديمه في عرض مسرحي، وألا يكون النص مونودرامياً، وهو الشرط نفسه في مسابقة نصوص الأطفال.



ويتعيّن على الكاتب أن يحدّد الفئة العمرية المستهدفة بهذا النص، على أن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصحى، فيما لا يقل عن 15 صفحة مطبوعة ببنط Arial 14 وبمسافات بيّنة لا تتجاوز 1.5 و أن يقدم النص المسرحي مطبوعاً بصيغة (Word) ويرسل بواسطة البريد الإلكتروني script@atitheatre.ae



وينبغي أيضا على صاحب النص المقدم للمسابقة الاستظهار بإثبات لملكيته للنص والتزامه بالشروط، وأن يُرفق ترشحه بصورة شخصية وصورة بطاقة إثبات هوية أو جواز السفر وسيرة ذاتية مختصرة مع ذكر العنوان كاملاً بما في ذلك الهاتف الجوال.



وسيتمّ الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة يوم 10 جانفي 2022، تزامنا مع إحياء اليوم العربي للمسرح. وخصّصت الهيئة العربية للمسرح ثلاث جوائز مالية للفائزين، تبلغ قيمة الجائزة الأولى 5 آلاف دولار والجائزة الثانية 4 آلاف دولار والجائزة الثالثة 3 آلاف دولار، كما تمنح الهيئة العربية للمسرح للفائزين الأيقونة الفضية .













