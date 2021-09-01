إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مرّوج المخدرات المتورط في مساعدة نبيل القروي وشقيقه على اجتياز الحدود البرية خلسة

وات - أصدرت، اليوم الاربعاء، النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، بطاقة إيداع بالسجن في حق مرّوج المخدرات المتورط في مساعدة رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وشقيقه النائب بالبرلمان المجمدة عضويته، غازي القروي، على إجتياز الحدود البرية خلسة عبر أحد المسالك الحدودية للجهة نحو التراب الجزائري، وفق ما ذكره مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي.



وبيّن بوعزي، في تصريح لـ(وات)، أنه تم إدراج الطرف الثاني المتورط في نفس القضية والمتحصن بالفرار، محل تفتيش، مرجحا مشاركة أطراف أخرى في عملية تهريب الشقيقين القروي نحو القطر الجزائري، في انتظار إستكمال التحريات.



وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت يوم أمس، بإدراج رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، محل تفتيش مع تحرير محضر في شأنهما من أجل إجتياز الحدود البرية بطريقة غير قانونية، وفق ما ذكره الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي لـ(وات) .

يذكر أن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وشقيقه غازي القروي، تم القبض عليهما الأحد المنقضي في ولاية تبسة الجزائرية.

وقد تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بتالة في ولاية القصرين، فجر الاثنين المنقضي، من القبض على مروج مخدرات صادرة في شأنه مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات، خلال عملية مداهمة لمنزله الكائن في منطقة بودرياس الحدودية من معتمدية فوسانة، بسبب تورطه في مساعدة الشقيقين القروي العبور نحو القطر الجزائري.



