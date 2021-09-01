Babnet Babnet  Med Abdou - الأماكن  

الحرس الديواني ببن قردان يحبط محاولة تهريب اكثر من 13 الف حبة دواء بريجابالين مخدرة

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 15:18قراءة: 0 د, 37 ث


تونس 1 سبتمبر 2021 - وات - أحبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن قردان ، فجر الأربعاء 1 سبتمبر 2021 ، تهريب 13 الف و 725 حبة دواء مخدر نوع " بريجابالين " وذلك في اطار عملية لمكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الشريط الحدودي الجنوب شرقي.

وأكدت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على فايس بوك، ان كمية الادوية المخدرة أخفيت باحكام داخل العجلة الاحتياطية لأحدى الشاحنات الخفيفة ذات ترقيم تونسي التي تم اخضاعها للتفتيش.

وتستخدم حبوب بريجابالين لعلاج الأوجاع التي تتسببها الأعصاب على غرار اعتلال الأعصاب السكري ونوبة الصرع ومتلازمة الألم العضلي التليفي ويعمل على منع الحركة الزائدة للخلايا العصبية.

واذنت النياية العمومية بعد استشارتها بإحالة ذي الشبهة إلى المصالح الأمنية المختصة لاستكمال الأبحاث وفق الادارة العامة للديوانة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231665



En continu

Toutes les news

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 | 23 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:50 15:58 12:26 05:50 04:20
Babnet
32°
Babnet34°Babnet% 58:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2736°-2636°-2733°-2733°-25
  • Avoirs en devises
    20065,3

  • (31 aout)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,29450 DT        1$ =2,79266 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 aout)   853,3 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة