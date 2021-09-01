الحرس الديواني ببن قردان يحبط محاولة تهريب اكثر من 13 الف حبة دواء بريجابالين مخدرة





تونس 1 سبتمبر 2021 - وات - أحبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن قردان ، فجر الأربعاء 1 سبتمبر 2021 ، تهريب 13 الف و 725 حبة دواء مخدر نوع " بريجابالين " وذلك في اطار عملية لمكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الشريط الحدودي الجنوب شرقي.



وأكدت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على فايس بوك، ان كمية الادوية المخدرة أخفيت باحكام داخل العجلة الاحتياطية لأحدى الشاحنات الخفيفة ذات ترقيم تونسي التي تم اخضاعها للتفتيش.



وتستخدم حبوب بريجابالين لعلاج الأوجاع التي تتسببها الأعصاب على غرار اعتلال الأعصاب السكري ونوبة الصرع ومتلازمة الألم العضلي التليفي ويعمل على منع الحركة الزائدة للخلايا العصبية.



واذنت النياية العمومية بعد استشارتها بإحالة ذي الشبهة إلى المصالح الأمنية المختصة لاستكمال الأبحاث وفق الادارة العامة للديوانة.







