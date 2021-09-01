الدورة الثالثة لمهرجان "سينما الريف" بالمكناسي عين على قضايا الانسان المعاصرة

وات - تنطلق بمدينة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد من 06 الى 10 سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "سينما الريف" وذلك ببادرة من جمعية "فن في المكناسي" ومركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد وجمعية "البديل الثقافي" وبرنامج "تفنن-تونس الابداعية" الممول من الاتحاد الاوروبي.

ومن المنتظر ان تحتضن فضاءات عامة بارياف مدينة المكناسي على غرار مناطق المش والكرمة والنصر والمبروكة وغيرها عروضا لافلام وثائقية تحسيسية تتناول العديد من قضايا الانسان المعاصرة والمظاهر الاجتماعية والاقتصادية القائمة من ذلك اشكاليات الموارد المائية والفلاحة والهجرة غير النظامية والحراك الشعبي ..

ومن ابرز الافلام الوثائقية التي تمت برمجتها خلال هذه الدورة الجديدة لمهرجان "سينما الريف" اشرطة "عطاشى تونس" لرضا التليلي و"عالسكة" لاريج السحيري و"على هذه الارض" لعبد الله يحي و"اصوات من القصرين" لالفة لملوم و"جيل مانيش مسامح" لموقع نواة و"الحال زين يا للا" لرباب مباركي و"ديبورتاتو" لحمادي لسود و"الارض المرة" لمحمد بوكوم.

ومن المنتظر ان تنتظم على هامش المهرجان لقاءات وحلقات نقاش لتقريب وجهات النظر بين مخرجي الافلام المقترحة وبعض المهتمين بالشان الاجتماعي والاقتصادي والمواطنين لتدارس العديد من الاشكاليات والمواضيع الحياتية المطروحة الى جانب برمجة افلام تحريكية موجهة للاطفال .

ويشار الى ان الدورة الاولى لمهرجان "سينما الريف" بالمكناسي كانت قد انتظمت سنة 2018 تلتها دورة ثانية سنة 2019 ولكن وفي ظل الظروف الصحية التي شهدتها البلاد فضل المشرفون على المهرجان تاجيل الدورة الثالثة لسنة 2021 لتكون دورة استثنائية من خلال برمجة افلام وثائقية تحسيسية تكريسا لثقافة بديلة ودعما للفن السابع بالجهات والمناطق النائية.





