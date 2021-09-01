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العاب بارالمبية - رصيد تونس يرتفع الى 8 ميداليات منها 3 ذهبيات

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 10:31قراءة: 0 د, 25 ث
وات - ارتفع رصيد تونس من الميداليات في دورة الالعاب البارلمبية بطوكيو بعد اليوم التاسع للدورة الى 8 ميداليات ( 3
ذهبيات و4 فضيات و برنزية واحدة)
وذلك بعد ان توجت البطلة  العالمية و البارالمبية التونسية روعة التليلي فجر اليوم بذهبية الألعاب البارالمبية طوكيو   في مسابقة  رمي القرص ( اف 41) ضمن دورة الالعاب البارلمبية  . وسجلت  رمية بلغت  37 متر فاصل  91. وهي الميدالية الذهبية الثانية في رصيدها في العاب طوكيو والثالثة في رصيد تونس.

وحطمت التليلي  الرقم القياسي العالمي والرقم القياسي البارالمبي في رمي القرص في صنفها.

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