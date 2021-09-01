العاب بارالمبية - روعة التليلي تحطم الرقم القياسي العالمي و البارالمبي وتحرز ذهبية في رمي القرص

وات - توجت البطلة العالمية و البارالمبية التونسية روعة التليلي فجر اليوم بذهبية الألعاب البارالمبية طوكيو في مسابقة رمي القرص ( اف 41) ضمن دورة الالعاب البارلمبية . وسجلت رمية بلغت 31 متر فاصل 91. وهي الميدالية الذهبية الثانية في رصيدها في العاب طوكيو والثالثة في رصيد تونس.



وحطمت التليلي الرقم القياسي العالمي و الرقم القياسي البارالمبي في رمي القرص في صنفها.



وفي نفس المسابقة تحصلت مواطنتها فتحية عمايمية لى المركز الرابع برمية 29 متر قاصل 04 فيما تحصلت سمر بن كعلاب على المركز السابع برمية 26 متر فاصل 02

ر/زهو









