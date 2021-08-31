كورونا: 2.165 مليون استكملوا التلقيح ضد الفيروس

أفادت وزارة الصحة بأن عدد الأشخاص الذي استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، بلغ الى حدود مساء يوم الثلاثاء، مليونين و165 ألفا و94 شخصا.وحسب إحصائيات نشرتها الوزارة، مساء يوم الثلاثاء، بلغ عدد المسجلين في المنظومة الالكترونية لتلقي التطعيم، 5820935 مسجلا، أما عدد التلاقيح التي تم تقديمها منذ انطلاق عمليات التطعيم في مارس الماضي، فبلغت 5 ملايين و723 الفا و496 تلقيحا، توزعت إلى 4 ملايين و216 ألفا و14 تلقيحا (جرعة أولى) ومليون و507 ألفا و482 تلقيحا (جرعة ثانية).وتم اليوم الثلاثاء ، تلقيح 37 ألفا و 580 شخصا من ضمن 92 ألفا و551 شخصا تمت دعوتهم للتطعيم.ووفق آخر إحصائيات وزارة الصحة حول الوضع الوبائي في البلاد، بلغ العدد الجملي للوفيات جراء كورونا، 23 ألفا و451 وفاة. كما تم تسجيل 2182 تحليلا إيجابيا، مع تراجع لنسبة التحاليل الإيجابية إلى 16.35 بالمائة.وبحسب آخر بلاغ أصدرته وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، يقيم حاليا 2701 مصابا بالفيروس بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، و 513مصابا بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، ويخضع 117 مصابا الى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.