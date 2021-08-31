مهرجان عليسة للأفلام التونسية في دورته الأولى بلندن موفى سبتمبر المقبل

تحل السينما التونسية ضيفة على المملكة المتحدة في شهر سبتمبر المقبل من خلال تنظيم الدورة الأولى لمهرجان عليسة للأفلام التونسية وذلك يومي 25 و26 سبتمبر بمركز السينما والفنون "ريتش ميكس" شرق لندن.



وسيتم بالمناسبة تكريم "السينما التونسية التي لطالما اعتبرت الأكثر جرأة ضمن سينماءات المنطقة العربية" وفق ما جاء في ورقة إعلامية صادرة عن إدارة المهرجان.

وتم إطلاق هذه التظاهرة السينمائية ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس الكبرى بالمملكة المتحدة وتقام هذه الدورة الأولى تحت إشراف مهرجان سميث للأفلام بالشراكة مع "إيست لندن هوم".



كما ينضمّ المركز الوطني للسينما والصورة لهذه التظاهرة التي سيتم خلالها عرض خمسة أفلام تونسية وهي "الأم الرائعة" للمخرجة حفصية حرزي و"فتوى" لمحمود بن محمود و"بيك نعيش" لمهدي برصاوي ووثائقي "ع البار" لسامي التليلي وفيلم "خسوف" للفاضل الجزيري.



