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الالعاب البارلمبية - تاهل العداء التونسي رؤي الجبابلي الى نهائي سباق 400م

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 16:34قراءة: 0 د, 27 ث
وات - تاهل العداء التونسي رؤي الجبابلي الى الدور النهائي لسباق 400 متر (صنف تي 12) بعدما تحصل على المركز الاول ضمن مجموعته بتوقيت قدره 48ث و69 جزء بالمائة محققا افضل توقيت شخصي له هذا العام يوم الثلاثاء ضمن دورة الالعاب البارلمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وسيقام الدور النهائي فجر يوم 2 سبتمبر المقبل.
وكان رؤي الجبابلي توج صباح يوم الثلاثاء بفضية سباق 1500 متر (تي 12) بزمن قدره 3دق و54ث و55 جزء بالمائة.
يذكر ان تونس رفعت يوم الثلاثاء رصيدها الى 7 ميداليات (ذهبيتان و4 فضيات وبرونزية واحدة).

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