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القصرين : إدراج الاخوين القروي محل تفتيش مع تحرير محضر في شأنهما

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 13:50قراءة: 1 د, 6 ث
وات - اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، بإدراج رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان المجمدة عضويته غازي القروي محل تفتيش مع تحرير محضر في شأنهما من أجل إجتياز الحدود البرية بطريقة غير قانونية.

-وأفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي ، اليوم الثلاثاء ،(وات) بأن قرار النيابة العمومية جاء تبعا للمحضر الذي تم فتحه سابقا ضد شخص أصيل الجهة وهو مرّوج مخدرات تم الإحتفاظ به أمس من أجل مساعدة أشخاص على إجتباز الحدود التونسية خلسة نحو التراب الجزائري و مساعدة شخص على التفصي من المراقبة الإدارية.

وذكر النويوي أنه تم إدراج شخص ثان محل تفتيش تورط هو الاخر في عملية تهريب نبيل القروي وشقيقه نحو التراب الجزائري ، مضيفا أن التحريات لاتزال متواصلة في شأن الأشخاص المشتركين مع الشخص المحتفظ به أمس على إعتبار أن عملية إجتياز الحدود ومساعدة أشخاص على ذلك تكون عبر شبكة فيها عديد الأشخاص والأفراد .
يذكر أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي القروي تم القبض عليهما أول أمس الأحد في ولاية تبسة الجزائرية وتم يوم أمس لإحتفاظ بشخص مفتش عنه وصادرة في شأنه مناشير تفتيش من اجل ترويج المخدرات ، بسبب تورطه في مساعدة الشقيقين القروي نحو القطر الجزائري عبر إحدى المناطق الحدودية بولاية القصرين
وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش بتالة ألقت فجر أمس القبض على مروج المخدرات المذكور خلال عملية مداهمة لمنزله الكائن في منطقة بودرياس الحدودية .

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