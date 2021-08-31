تونس - غينيا الاستوائية - 18 لاعبا يشاركون في الحصة التدريبية ليوم الاثنين

اجرى المنتخب التونسي يوم امس بالملعب الأولمبي بالمنزه حصته التدريبية الثالثة في برنامج تحضيراته لانطلاق تصفيات كآس العالم قطر 2022، حيث يستقبل يوم الجمعة 3 سبتمبربملعب رادس منتخب غينيا الاستوائية ثم يتحول يوم 7 سبتمبر لينزل ضيفا على منتخب زامبيا.وشارك 18 لاعبا في الحصة التدريبية التي سجلت التحاق كل من وجدي كشريدة وعلي العابدي بتدريبات المجموعة بعد وصولهما إلى تونس صباح امس ، إضافة إلى الثلاثي محمد علي بن رمضان وأسامة الحدادي وعيسى العيدوني، بعد أن تدرب جمعيهم في مقر الإقامة يوم الأحد، رفقة المختصين في العلاج الطبيعي.ورفع المدرب الوطني منذر الكبير من نسق التحضيرات بشكل تدريجي، مع قرب موعد اللقاء حيث واصل الاهتمام بالجانب التكتيكي في ما يتعلق بتمركز اللاعبين وإصلاح بعض الأخطاء من أجل رفع جاهزية مختلف العناصر . كما اهتم المدرب بتحسين الاداء الهجومي للفريق.