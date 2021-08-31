المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يجدد الدعوة لغلق فرع "اتحاد علماء المسلمين" بتونس

عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عن استغرابه من اعلان فرع ""اتحاد علماء المسلمين" بتونس، عن انطلاق التسجيل "لمجموعة من الدورات التدريبية" في بلادنا بداية من يوم الاثنين 30 اوت الجاري، مجددا المطالبة بغلق هذه المنظمة ومنع نشاطها بكل فروعها حالا.



وذكر المرصد في بيان صادر عنه مساء امس، أن "الاعلان عن انطلاق التسجيل ضمن انشطة هذا الاتحاد المصنف إرهابيا من قبل العديد دول العالم، يأتي في الوقت الذي كان ينتظر فيه صدور قرار يقضي بغلق مقره في تونس".



وأكد أنه لا يرى اليوم مبررا لوجود هذه المنظمة الإرهابية في بلادنا، وأن عدم استجابة السلطة لطلبات المرصد المُتكرّرة بغلق مقر هذه المنظمة يعود إلى مساندتها من طرف حركة النهضة، الحزب الحاكم آنذاك، ومن طرف الحكومة السابقة الموالية له.



وذكر المرصد بأنه نبه في عديد المناسبات إلى خطورة المضامين التي تروّجها هذه المنظمة في دوراتها التدريبية وتطرّفها، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وإلى ما تحتويه من فكر ظلامي سلفي ومن حثّ على التكفير والعنف، ممّا يبعث في شبابنا روح الكراهية والإرهاب.



وكان "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين(مكتب تونس)، أعلن على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن انطلاق التسجيل لمجموعة من الدورات التكويينة في فقه العبادات واللغة العربية وعلوم الحديث وعلوم القرآن والمواريث، وذلك بداية من امس الاثنين.



