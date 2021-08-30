وزارة الصحة: عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا يبلغ 2 مليون و135 ألفا و467 شخصا إلى حدود 29 اوت الجاري

بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح وإلى حدود يوم 29 أوت الجاري، 2 مليون و135 ألفا و467 شخصا، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة الاثنين.وأفادت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا، وصل إلى 5 ملايين و635 ألفا و700 جرعة، وذلك إثر تلقي 4 ملايين و144 ألفا و814 شخصا الجرعة الأولى، وتطعيم 1 مليون و490 ألف و886 شخصا بالجرعة الثانية.من جهة أخرى، أبرزت الوزارة أن عدد المدعوين لتلقي التلقيح المضاد لكورونا يوم 29 أوت الذي يوافق اليوم الثالث من التلقيح المكثف، بلغ قرابة 1 مليون و6196 شخصا فيما بلغت الحصيلة النهائية للملقحين ضد كورونا في نفس اليوم نحو 407 الاف شخص.