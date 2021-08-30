الالعاب البارلمبية - تاهل محمد فرحات شيدة الى نهائي سباق 400 متر صنف تي 38

وات - تاهل العداء التونسي محمد فرحات شيدة فجر الاثنين الى نهائي سباق 400 متر (صنف تي 38) بعد ان حل في المركز الثالث ضمن المجموعة الاولى بتوقيت قدره 54ث و67 جزء بالمائة خلال دورة الالعاب البارلمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسيقام الدور النهائي لهذا السباق يوم الثلاثاء على الساعة 11 و31 دقيقة صباحا بتوقيت تونس.

يذكر ان الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر (تي 38) بحوزة محمد فرحات شيدة حققه سنة 2011 في زيلاندا الجديدة (49ث و33 جزء بالمائة).

وكان محمد فرحات شيدة شارك خلال هذه الالعاب في سباق 100 متر (تي 38) وتحصل على المركز السابع.

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