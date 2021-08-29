Babnet Babnet  Malhoun - ملحون  

أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة هذه الليلة بعدد من الولايات

Publié le Dimanche 29 Août 2021 - 20:48قراءة: 0 د, 22 ث
أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء اليوم الأحد، نشرة متابعة للوضع الجوي أشار فيها إلى تواصل نزول الأمطار الرعدية وأحيانا غزيرة بأربع ولايات، هي سوسة والمنستير والمهدية والقيروان.

وذكر المعهد أن الأمطار المتوقعة ستكون محليا هامة وستتراوح كمياتها بين 30 و60 مم مع تساقط محتمل للبرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كم/س في شكل هبات وظهور الصواعق أثناء السحب الرعدية.
ومن المنتظر أن تقلص فاعلية السحب الرعدية بعد منتصف هذه الليلة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231487



En continu

Toutes les news

الأحد 29 أوت 2021 | 20 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:54 16:01 12:27 05:48 04:17
Babnet
24°
Babnet32°Babnet% 69:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2431°-2235°-2533°-2637°-26
  • Avoirs en devises
    19778,0

  • (27 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28945 DT        1$ =2,79494 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 aout)   999,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة