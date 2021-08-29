أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة هذه الليلة بعدد من الولايات

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء اليوم الأحد، نشرة متابعة للوضع الجوي أشار فيها إلى تواصل نزول الأمطار الرعدية وأحيانا غزيرة بأربع ولايات، هي سوسة والمنستير والمهدية والقيروان.



وذكر المعهد أن الأمطار المتوقعة ستكون محليا هامة وستتراوح كمياتها بين 30 و60 مم مع تساقط محتمل للبرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كم/س في شكل هبات وظهور الصواعق أثناء السحب الرعدية.

ومن المنتظر أن تقلص فاعلية السحب الرعدية بعد منتصف هذه الليلة.





