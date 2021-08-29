استعدادا للبطولة الافريقية : المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على نادي سبورتوتو التركي 3-1

وات - فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة على نادي سبورتوتو بطل مسابقة كاس تركيا 3-1 (20-25 و25-20 و25-21 و25-22) في المباراة الودية التي اقيمت مساء السبت ضمن تربصه التحضيري بتركيا.

وهو الانتصار الثالث الذي يحققه المنتخب التونسي خلال هذا التربص بعد فوزه على نادي البنك الزراعي التركي 3-2 و3-1 يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وسيختتم السداسي التونسي تربصه بملاقاة نادي البنك الزراعي التركي مجددا يوم الاحد على الساعة الخامسة مساء على ان تكون العودة الى تونس غدا الاثنين.

ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في بطولة امم افريقيا التي ستقام بالعاصمة الرواندية كيغالي في الفترة الممتدة من 7 الى 16 سبتمبر القادم.

وكان المدرب الايطالي للمنتخب التونسي انطونيو جاكوب وجه الدعوة ل15 لاعبا للمشاركة في هذا التربص وهم مهدي بن الشيخ وخالد بن سليمان وصدام الهميسي وعمر العقربي وسليم مباركي واحمد القاضي واسماعيل معلى والياس القارمصلي ومحمد علي بن عثمان وحمزة نقة ووسيم بن طارة وعلي بنقي وياسين قصيص وياسين عبدالهادي ومحمد عياش.

يذكر ان المنتخب التونسي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات احراز اللقب الافريقي ب10 تتويجات وهو حامل لقب النسختين الاخيرتين عامي 2017 بمصر و2019 بتونس.





