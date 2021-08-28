تراجع الاستثمارات الصناعية المصرح بها ب6ر14 % موفى جويلية 2021

وات - تراجعت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي، الى موفى جويلية 2021 بنسبة 14.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، لتبلغ 1509.3 مليون دينار، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



وتراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 69.9 بالمائة، في حدود 79.7 مليون دينار فيما انخفضت في قطاع الجلود والأحذية بنسبة 44.6 بالمائة بما قيمته 10.8 مليون دينار.



كما تقهقرت الاستثمارات المصرح بها الى موفى جويلية 20121 في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 39.1 بالمائة، 435.5 مليون دينار، وكذلك قطاع النسيج والملابس ب 68 مليون دينار.



في المقابل اظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد زيادة في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 61.1 بالمائة بقيمة 520.2 مليون دينار. ونحا نحوه طاع الصناعات الكيميائية بنسبة 86.5 بالمائة في حدود 187.1 مليون دينار.



وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان الاستثمارات المصرّح بها تتوزع الى ما قيمته 681.2 مليون دينار للنظام المصدر كليا، اي نمو بنسبة 55.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وما قدره 828.1 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية، أي بتراجع بنسبة 37.6 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2020.



وبلغت الاستثمارات الصناعية الأجنبية الصرفة (100 بالمائة) وذات المساهمة الأجنبية 690.1 مليون دينار مقابل 670 مليون دينار في موفى جويلية 2020، أي بتراجع بنسبة 2.9 بالمائة. ويعود هذا التراجع وفق الوكالة، الى تقلص الاستثمارات على مستوى الاستثمارات الاجنبية الصرفة (25.1 بالمائة).



