المهدية :  حجز 759 طنا من البطاطا والبصل و151 طنّا من الزبدة في الفترة المتراوحة بين 23 و28 أوت

وات - أسفرت الحملات المشتركة بين وحدات الحرس الوطني وفرق الإدارة الجهوية للتجارة في المهدية، في الفترة المتراوحة بين 23 و28 أوت، عن حجز 759 طنّا من البطاطا والبصل و151 طنّا من الزبدة المصنّعة في أحد مخازن تبريد، وفقا لما أكّده محمد الغراد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني في المهدية، السبت في تصريح لـ(وات).



وبيّن الغراد أن الحملات، التي طالت مخازن التبريد والبيع بالجملة، مكنت من حجز 729 طنا من البطاطا و30 طنا من البصل و151 طنا من الزبدة فيما تعهدت الإدارة الجهوية للتجارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.



من جهة أخرى وبخصوص أبرز حصيلة للنشاط الأمني خلال نفس الفترة تمكّنت كل من فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني ومركز الأمن بملولش وحرس المرور بالشابة من إحباط 3 عمليات هجرة غير شرعية بسواحل ملولش والشابة وإيقاف 6 أشخاص وحجز مبلغ 27 ألف دينار وسيارة تاكسي.

وأوقف أعوان إقليم الحرس الوطني ومنطقتي الحرس بالجم والمهدية، خلال نفس الفترة، 75 شخصا مفتّشا عنهم والاحتفاظ بأربعة آخرين حجزت لديهم كمية من القنب الهندي.

جمر





