الالعاب البارلمبية - تاهل محمد فرحات شيدة الى نهائي سباق 100م (تي 38)

وات - تاهل العداء التونسي محمد فرحات شيدة الى نهائي سباق 100م (صنف تي 38) يوم السبت ضمن دورة الالعاب البارلمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو بعدما حل في المركز الرابع ضمن المجموعة الاولى بتوقيت 11ث و64 جزء بالمائة محققا افضل توقيت شخصي له خلال هذا العام.

وسيقام الدور النهائي لهذا السباق اليوم السبت بداية من الساعة 11 و35 دقيقة صباحا بتوقيت تونس.



