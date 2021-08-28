Babnet Babnet  Abdelhalim - حبيبتي من تكون  

الالعاب البارلمبية - تاهل محمد فرحات شيدة الى نهائي سباق 100م (تي 38)

Publié le Samedi 28 Août 2021 - 08:27قراءة: 0 د, 18 ث
وات - تاهل العداء التونسي محمد فرحات شيدة الى نهائي سباق 100م (صنف تي 38) يوم السبت ضمن دورة الالعاب البارلمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو بعدما حل في المركز الرابع ضمن المجموعة الاولى بتوقيت 11ث و64 جزء بالمائة محققا افضل توقيت شخصي له خلال هذا العام.
وسيقام الدور النهائي لهذا السباق اليوم السبت بداية من الساعة 11 و35 دقيقة صباحا بتوقيت تونس.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231422



En continu

Toutes les news

السبت 28 أوت 2021 | 19 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:26 18:55 16:01 12:27 05:47 04:16
Babnet
28°
Babnet36°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2532°-2432°-2335°-2535°-27
  • Avoirs en devises
    19778,0

  • (27 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28945 DT        1$ =2,79494 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 aout)   999,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة