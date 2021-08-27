المنستير: 10 مخازن عشوائية أصحابها بصدد تسوية وضعياتهم (المدير الجهوي للتجارة)

وات - أحصت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، 10 مخازن تبريد عشوائية للخضر والغلال أصحابها بصدد تسوية وضعياتهم القانونية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة، أحمد المثلوثي، خلال اجتماع للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية عقد اليوم الجمعة، بمقر ولاية المنستير.



وأضاف المثلوثي أنّ فرق المراقبة الاقتصادية حجزت 2863 طنا من الخضر والغلال، منها 1060 طنا من مادة البطاطا، موضحا أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات وضعت على ذمة أصحاب مخازن التبريد تطبيقة إعلامية للتسجيل بها.



كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الشهر الجاري 500 لتر من الزيت النباتي المدعم، وطنين ونصف من مادة السميد المدعم عند تاجر، و46 طنا من مادة السميد المدعم لدى مصنع أعلاف، و4 آلاف علبة سجائر، وبطاقتي تزويد بمواد الاختصاص (التبغ)، و37 طنا من مادة حديد البناء.



وأضاف أنّه سجل خلال أوت الجاري ارتفاع في الأسعار المتداولة لبعض الخضر والغلال واللحوم البيضاء على مستوى الأسواق بولاية المنستير.



