تصفيات مونديال2022 - الجزائر: بلماضي يستدعي 25 لاعبا لمقابلتي جيبوتي وبوركينا فاسو

وات - كشف مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي عن قائمة تضم 25 لاعبا لخوض المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني الجزائري ضمن الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022 (المجموعة الأولى), أمام جيبوتي بالبليدة (الجزائر) وبوركينا فاسو بمراكش (المغرب) يومي 2 و 7 من شهر سبتمبر على التوالي, وذلك حسبما افادت به الجامعة الجزائرية لكرة القدم (الفاف), اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي.

وتمت دعوة لاعبين من البطولة التونسية وهما حسين بن عيادة (النجم

الساحلي)وعبد القادر بدران (الترجي التونسي).

وعرفت القائمة دعوة لاعب محلي واحد ويتعلق الأمر ب حارس مرمى أولمبيك المدية عبد الرحمان مجادل بينما عرفت القائمة غياب اللاعب يوسف عطال المصاب, في الوقت الذي لم تتم دعوة عدلان قديورة وعزالدين دوخة وآدم وناس.

وسيباشر المنتخب الوطني الجزائري تربصه التحضيري يوم الاثنين بالمركز الفني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة).



وفي يلي قائمة المدعويين.



حراس المرمى:

رايس وهاب مبولحي (نادي الاتفاق/السعودية), أليكسندر أوكيدجة

(أفسي ميتز/فرنسا), عبد الرحمان مجادل (أولمبي المدية/الجزائر)



الدفاع:

مهدي زفان (كريليا سوفيتوف/روسيا), حسين بن عيادة (النجم الساحلي), نوفل خاسف (أفسي تونديلا/البرتغال), رامي بن سبعيني (بوريسيا مونشغلادباخ/ألمانيا), رضا حلايمية (برينتشوت/بلجيكا), جمال بلعمري (نادي

قطر/قطر), عيسى ماندي (فياريال/إسبانيا), أحمد توبة (آركي سي فالفيك/هولندا),

عبد القادر بدران (الترجي التونسي).



وسط الميدان:

إسماعيل بن ناصر (أفسي ميلان/إيطاليا), آدم زرقان (شارل لوروا/بلجيكا), رميز زروقي (أفسي توينتي/هولندا), سفيان فغولي (غلطة ساراي/تركيا), هريس بلقبلة (براست/فرنسا), هشام بوداوي (نيس/فرنسا).



الهجوم:

إسلام سليماني (أولمبيك ليون/فرنسا), بغداد بونجاح (السد/قطر), أندي

ديلور (مونبوليي/فرنسا), رياض محرز (مانشستر سيتي/إنجلترا), يوسف بلايلي (نادي قطر/قطر), رشيد غزال (بيشيكتاش/تركيا), سعيد بن رحمة (واست هام/إنجلترا).



